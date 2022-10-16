Громкая победа Мелони на выборах в Италии в прошлом месяце не устраивает Сильвио Берлускони: детали

КИЕВ. 16 октября. УНН. Громкая победа ультраправого лидера Джорджии Мелони на всеобщих выборах 25 сентября не нравится 86-летнему Сильвио Берлускони, бывшему трехкратному консервативному премьер-министру, который на четыре десятилетия старше ее и считает себя старейшим государственным деятелем политического права Италии. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Ожидается, что на следующей неделе президент Италии попросит Мелони попытаться создать правящую коалицию с союзниками по предвыборной кампании Берлускони и правым лидером Маттео Сальвини и стать премьер-министром. Закулисный раздел министерств начался после того, как ее партия «Братья Италии» набрала 26% голосов больше, чем набрали Сальвини и Берлускони вместе взятые.

В субботу Сальвини выступил со своего рода призывом к перемирию между Мелони и Берлускони, чтобы попытка трех союзников управлять Италией не была сорвана.

«Я уверен, что даже между Джорджией и Сильвио вернется эта гармония, которая будет иметь основное значение для правительства, и вместе в течение следующих пяти лет», - сказал Сальвини в заявлении, опубликованном его партией «Лига».

Эскалация поствыборного напряжения

Ссора между Берлускони и Мелони случилась, когда бывший премьер-министр и медиамагнат составил список унизительных прилагательных в адрес Мелони. Он разместил его в Сенате на видном месте для фотографов, освещавших выборы президента верхней парламентской палаты, состоявшиеся в четверг.

"Джорджия Мелони", - написал Берлускони, отметив, что ее манеры "самонадеянные, властные, высокомерные, оскорбительные, бессмысленные".

«Согласно этикету женщину обхаживают и, возможно, даже уважают, но настоящий мужчина не может подчиняться ее приказам, не говоря уже о том, чтобы принимать ее слова «нет», - пишет газета Corriere della Serra.

По общему мнению, Мелони наложила вето на министерство для близкой политической помощницы Берлускони, которая является одной из нескольких его политических протеже.

Берлускони начал политическую карьеру в Forza Italia, правоцентристской партии, которую он создал три десятилетия назад.

Почти все сенаторы Берлускони отказались голосовать за избранного Мелони на пост президента Сената Иньяцио Ла Русса, который помог Мелони основать "Братья Италии" в 2012 году.

Бойкот Forza Italia стал для нее жестким укором. Мелони, известная своей дерзостью и острым языком.

В пятницу силы Мелони поддержали избрание на пост президента нижней палаты депутатов депутата "Лиги" Лоренцо Фонтану, ультраконсерватора, который, как и Сальвини, открыто восхищается владимиром путиным.