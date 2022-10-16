Тысячи людей вышли на улицы Парижа в знак протеста против роста цен

КИЕВ. 16 октября. УНН. Несколько десятков тысяч демонстрантов вышли в воскресенье днем в Париже в знак протеста «против дороговизны жизни и климатической бездеятельности», передает УНН ссылаясь на BFM TV.

Детали

Большой митинг, инициированный лидером France Insoumise Жан-Люком Меланшоном, объединяет многие профсоюзы и левые политические партии, такие как Социалистическая партия, движение «Вместе» или Новая антикапиталистическая партия.

У микрофона и перед очень плотной толпой, левый лидер заверил, что этот марш позволит инициировать «строительство нового народного фронта, который будет осуществлять власть в стране, когда наступит время».

В конце концов, он призвал демонстрантов присоединиться к движению всеобщей забастовки, организованной на вторник, 18 октября.

Организаторы объявили в конце дня, что в шествии приняли участие 140 000 человек, тогда как власти назвали цифру 30 000 участников.

Повышение заработной платы, блокирование цен на энергию и предметы первой необходимости, немедленный налог на сверхприбыли, «массовые» инвестиции для «экологической бифуркации» и выход на пенсию в 60 лет были частью требований процессии.

Добавим

Этот марш является серьезной проблемой для французского политического класса в контексте социального кризиса, который особенно затрудняет исполнительную власть.

Инфляция вместе с остановкой нефтеперерабатывающих заводов группы Total Energies, что вызывает нехватку топлива и объявленной пенсионной реформой создает в стране сложную ситуацию.