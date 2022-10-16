Нужно ли декларировать 100 тысяч долл за пленного гиркина: ответ НАПК

КИЕВ. 16 октября. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сегодня заявило, что гарантирует выплату 100 000 долларов за передачу игоря гиркина (стрелкова) в украинский плен. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, могут ли чиновники получить вознаграждение за взятие в плен военного преступника игоря гиркина и надо ли декларировать эти средства, передает УНН со ссылкой на сообщение службы в Telegram.

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"Можно ли будет декларанту получить вознаграждение за передачу террориста гиркина в ГУР? Да, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время, в декларации за 2022 год обязательно следует отметить эти средства как доход", - сообщили в ведомстве.

Ранее

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 000 долларов за передачу игоря гиркина (стрелкова) в украинский плен. Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства.