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Лидер переворота в Буркина-Фасо назначен временным президентом

Лидер переворота в Буркина-Фасо назначен временным президентом

КИЕВ. 16 октября. УНН. Национальное собрание в Буркина-Фасо поддержало лидера переворота капитана Ибрагима Траоре в качестве временного президента через две недели после того, как он возглавил второй переворот за восемь месяцев в западноафриканской стране, передает УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Около 300 делегатов, в том числе представители армии и полиции, традиционных и религиозных организаций, гражданского общества, профсоюзов и партий, встретились в столице Уагадугу, чтобы обсудить планы по возвращению страны к демократическому правлению.

Национальный форум "назначил Траоре переходным президентом", сообщает Omega Radio.

Ожидается, что Траоре будет руководить страной до выборов в июле 2024 года, согласно переходной хартии.

Назначение Траоре было широко ожидаемо после того, как он был назначен президентом в соответствии с "основным законом", принятым группой хунты, называющей себя Патриотическое движение за охрану и восстановление.

Контекст

В прошлом месяце 34-летний Траоре возглавил группу недовольных солдат, которые свергли подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, захватившего власть в январе. 

Траоре получил звание капитана в 2020 году после возвращения из миротворческой миссии ООН в соседнем Мали в 2018 году.

После январского переворота, который сверг президента Роша Марка Кристиана Каборе, Траоре стал членом Патриотического движения за охрану и восстановление.

Буркина-Фасо страдает от постоянного отсутствия безопасности из-за повстанческого движения, которое распространилось из Мали в последнее десятилетие.

Каборе и Дамибу обвинили в том, что они не смогли решить проблему растущей опасности, создаваемой террористическими группами в некоторых частях страны.

По официальным данным, по состоянию на 31 августа из-за отсутствия безопасности более 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Источник: УНН
Теги: Африка
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