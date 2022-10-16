Лидер переворота в Буркина-Фасо назначен временным президентом
КИЕВ. 16 октября. УНН. Национальное собрание в Буркина-Фасо поддержало лидера переворота капитана Ибрагима Траоре в качестве временного президента через две недели после того, как он возглавил второй переворот за восемь месяцев в западноафриканской стране, передает УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Около 300 делегатов, в том числе представители армии и полиции, традиционных и религиозных организаций, гражданского общества, профсоюзов и партий, встретились в столице Уагадугу, чтобы обсудить планы по возвращению страны к демократическому правлению.
Национальный форум "назначил Траоре переходным президентом", сообщает Omega Radio.
Ожидается, что Траоре будет руководить страной до выборов в июле 2024 года, согласно переходной хартии.
Назначение Траоре было широко ожидаемо после того, как он был назначен президентом в соответствии с "основным законом", принятым группой хунты, называющей себя Патриотическое движение за охрану и восстановление.
Контекст
В прошлом месяце 34-летний Траоре возглавил группу недовольных солдат, которые свергли подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, захватившего власть в январе.
Траоре получил звание капитана в 2020 году после возвращения из миротворческой миссии ООН в соседнем Мали в 2018 году.
После январского переворота, который сверг президента Роша Марка Кристиана Каборе, Траоре стал членом Патриотического движения за охрану и восстановление.
Буркина-Фасо страдает от постоянного отсутствия безопасности из-за повстанческого движения, которое распространилось из Мали в последнее десятилетие.
Каборе и Дамибу обвинили в том, что они не смогли решить проблему растущей опасности, создаваемой террористическими группами в некоторых частях страны.
По официальным данным, по состоянию на 31 августа из-за отсутствия безопасности более 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.