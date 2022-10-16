Днепропетровская область: оккупанты из РСЗО ударили по Марганецкой громаде

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские оккупанты из РСЗО ударили по Марганецкой громаде, в Никопольском районе. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram, передает УНН.

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"К вечеру оккупационные войска российской федерации из РСЗО снова ударили по Марганецкой громаде, что в Никопольском районе. Предварительно – люди невредимы", - отметил Лукашук.

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Он добавил, что другие районы области вражеским обстрелам не подверглись, без изменений в регионе остается и радиационный фон – в пределах нормы. Ситуация на границах Днепропетровщины полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, подчеркнул Лукашук.

"Напоминаю о важности соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги. Реагируйте на каждый сигнал, будьте осмотрительными и берегите себя и близких. Днепропетровщина работает на Победу. Все вместе помогаем нашим военным, поддерживаем переселенцев и делаем все, что в наших силах, чтобы приблизить наш долгожданный мир", - написал он в Telegram.

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