Сумская область: в ОВА призвали ограничить потребление электроэнергии

КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал людей ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра, передает УНН.

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"Вследствие сегодняшних обстрелов со стороны россии снова имеем аварийные отключения по области", - отметил он.

Живицкий сообщил, что сейчас не хватает мощностей для Шосткинского района.

"Энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса им нужна наша помощь. Стоит ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра", - отметил председатель ОВА.

Добавим

Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела обесточена часть Белопольской громады.

Напомним

россия поразила около 30% энергетической инфраструктуры Украины своими ракетными ударами в понедельник и вторник, заявил в интервью CNN министр энергетики Герман Галущенко.

Украинцев призвали не использовать бытовую технику, такую как духовки и стиральные машины, для экономии электроэнергии, потому что миллионы людей столкнулись с отключением электроэнергии после крупнейшей российской атаки на энергетическую сеть с начала войны.

Жителей Киевской области призвали и в дальнейшем экономить электроэнергию.