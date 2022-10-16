Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5175

Сумская область: в ОВА призвали ограничить потребление электроэнергии

Сумская область: в ОВА призвали ограничить потребление электроэнергии

КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал людей ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра, передает УНН.

Цитата

"Вследствие сегодняшних обстрелов со стороны россии снова имеем аварийные отключения по области", - отметил он.

Живицкий сообщил, что сейчас не хватает мощностей для Шосткинского района.

"Энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса им нужна наша помощь. Стоит ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра", - отметил председатель ОВА.

Добавим 

Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела обесточена часть Белопольской громады.

Напомним 

россия поразила около 30% энергетической инфраструктуры Украины своими ракетными ударами в понедельник и вторник, заявил в интервью CNN министр энергетики Герман Галущенко.

Украинцев призвали не использовать бытовую технику, такую как духовки и стиральные машины, для экономии электроэнергии, потому что миллионы людей столкнулись с отключением электроэнергии после крупнейшей российской атаки на энергетическую сеть с начала войны.

Жителей Киевской области призвали и в дальнейшем экономить электроэнергию.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Сумы и Сумская область, электроэнергия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.