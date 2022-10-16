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Спикер МИД: посольство Сербии выехало из Украины еще в начале марта

Спикер МИД: посольство Сербии выехало из Украины еще в начале марта

КИЕВ. 16 октября. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что посольство Сербии выехало из Украины в начале марта и с тех пор не возвращалось, передает УНН.

Детали

Николенко отметил, что россия запустила дезинформацию о закрытии посольства Сербии в Киеве. Он добавил, что на самом деле сербское посольство выехало из Украины в начале марта и с тех пор не возвращалось.

"Сотрудники дипмиссии работают из Белграда", - отметил Николенко.

Добавим 

На сайте посольства размещено соответствующее сообщение без даты его обнародования.

"Посольство Республики Сербия в Украине с целью защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатическо-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу из г. Белград", - говорится в сообщении.

Напомним

10 октября посольство США призвало американцев покинуть Украину на фоне массированных ракетных атак со стороны россии. Само диппредставительство продолжило работать в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Украина, Сербия, посольство
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