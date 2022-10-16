Новости: Война
16 октября 2022, 23:00 • Юлиана Росковинская • 4725
В Николаевской области сбили еще один дрон-камикадзе
Виталий Ким
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Николаевской области сбили еще один дрон-камикадзе. Также сообщается о "прилетах". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
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"Есть еще сбития", - отметил он.
Кроме этого, Ким сообщил о "прилетах".
Добавим
Ранее в Николаевской области сбили два дрона-камикадзе.
Источник: УНН
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