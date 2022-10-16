КИЕВ. 16 октября. УНН. В Николаевской области сбили еще один дрон-камикадзе. Также сообщается о "прилетах". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

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"Есть еще сбития", - отметил он.

Кроме этого, Ким сообщил о "прилетах".

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Ранее в Николаевской области сбили два дрона-камикадзе.