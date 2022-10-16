Зеленский: должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день продовольствия. Этот день установлен в память об основании спецструктуры ООН, занимающейся борьбой с бедностью и голодом – FAO. Это Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, передает УНН.

Цитата

"Десятилетиями мир работал, чтобы решить проблему голода. И вряд ли кто-то из основателей ООН мог бы подумать в свое время, что в XXI веке мы будем все в мире снова вынуждены бороться с угрозой массового голода, причем искусственного голода. Голода, за который ответственно только одно государство в мире – это россия – и ее террористическая война против свободного мира", - сказал Зеленский.

Он добавил: когда россия заблокировала наши украинские порты и сломала нормальные цепочки поставок продовольствия, она вернула весь мир в ситуацию, будто и не было этих десятилетий международной работы для продовольственной безопасности.

"К счастью, украинские порты снова заработали на экспорт агропродукции. С июля мы поставляем именно тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность. Причем именно тем сегментам продовольственного рынка, которые обеспечивают потребление некоторых наиболее хрупких стран Африки и Азии. И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полные, все же мы смогли экспортировать почти 8 миллионов тонн продовольствия морским путем – это более 300 судов", - отметил президент.

Зеленский отметил, что 60% этого объема было направлено в Африку и Азию.

"Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинским поставкам целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность. И я хочу поблагодарить всех, кто это обеспечивает: наших аграриев прежде всего, наших транспортников, работников портов, наших дипломатов и чиновников. Конечно, наших защитников страны, которые держат юг и возвращают безопасность на море. И наших партнеров хочу поблагодарить, которые смогли и которые помогли с этой инициативой. В частности Генерального секретаря ООН Гутерриша и Президента Турции Эрдогана. Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную следующего года. Но и для всего мира – одна из ключевых гарантий стабильности", - сказал президент.

Он также отметил, что то, как Украина помогает сохранению нормальной жизни в мире, только усиливает репутацию нашего государства и облегчает нам создание новых связей в разных регионах.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Украина является крупным экспортером зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых.