Зеленский: против наших сил оккупанты бросили 2 тысячи "зеков"

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там идут очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зеков" – они среди наемников именно там, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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"И это "зеки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор – ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать россию государством-террористом? Вряд ли", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил всех наших воинов, которые героически держат позиции под Бахмутом, под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас идут боевые столкновения – на востоке, на юге государства.

"Особенно хочу сегодня отметить на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду имени Константина Пестушко, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники. Я благодарю вас, воины!", - сказал он.

Глава государства также поблагодарил Херсонскую зенитную ракетную бригаду за успешную защиту нашего неба от иранских дронов и российской авиации.

Добавим

Российская частная военная компания "Вагнер", которую связывают с кремлем, по крайней мере с июля вербует российских заключенных для участия в войне против Украины.

Напомним

Для пополнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наёмников. В том числе и граждан других стран.