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Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждено гражданское аграрное предприятие

Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждено гражданское аграрное предприятие

КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские захватчики вчера, 16 октября, обстреляли Сумскую область. Два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Повреждено гражданское аграрное предприятие. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

Великописаревская громада: 5 обстрелов в течение дня. Враг обстреливал села громады из "Градов", минометов. Всего 54 прихода.

Кроме того, два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Повреждено гражданское аграрное предприятие.

Белопольская община: два обстрела из минометов в течение дня. В результате одного из обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Обесточен ряд населенных пунктов громады, по состоянию на 18:00 часов было 2151 отключенных абонентов, на 20:00 осталось 1030. Энергетики работают.

Краснопольская громада: со стороны россии враг открывал огонь пулеметными очередями. В результате обстрелов обошлось без человеческих жертв.

Напомним 

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал людей ограничить потребление электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Сумы и Сумская область, обстрелы
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