Новости: Криминал и ЧП
17 октября 2022, 00:16 • Юлиана Росковинская • 7815
Глава Николаевской ОВА: один из трех сбитых дронов положила наша мобильная группа ТРО
КИЕВ. 17 октября. УНН. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что один из трех сбитых дронов-камикадзе положила мобильная группа ТРО, передает УНН.
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"Один из трех известных мне сбитых мопедов положила наша мобильная группа ТРО. Будут ребята с премией", - написал он в Telegram.
Ким также добавил, что пожар, который возник после обстрела Николаева локализовали.
Напомним
В Николаевской области сбили два дрона-камикадзе.
Позже Ким сообщил о сбитии ещё одного вражеского дрона. Кроме этого, Ким информировал о "прилётах".
Источник: УНН
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