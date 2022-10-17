Глава Николаевской ОВА: один из трех сбитых дронов положила наша мобильная группа ТРО

КИЕВ. 17 октября. УНН. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что один из трех сбитых дронов-камикадзе положила мобильная группа ТРО, передает УНН.

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"Один из трех известных мне сбитых мопедов положила наша мобильная группа ТРО. Будут ребята с премией", - написал он в Telegram.

Ким также добавил, что пожар, который возник после обстрела Николаева локализовали.

Напомним

В Николаевской области сбили два дрона-камикадзе.

Позже Ким сообщил о сбитии ещё одного вражеского дрона. Кроме этого, Ким информировал о "прилётах".