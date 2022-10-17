Украинские защитники уничтожили 11 дронов-камикадзе "Shahed-136"

КИЕВ. 17 октября. УНН. Вчера, 16 октября, воинами Воздушных Сил уничтожено 9 дронов-камикадзе "Shahed-136". Также по одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

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"На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136". И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных подразделений Воздушного командования "Юг" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВС Украины. В течение часа – с 21.30 по 22.30 16 октября воинами Воздушных Сил уничтожены 9 дронов-камикадзе "Shahed-136". Кроме того, приятные новости и от ПВО других составляющих Сил обороны. По одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские защитники за ночь на 15 октября уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет российских оккупантов.