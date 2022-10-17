Зеленский: каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделения, которые обеспечили результат в пополнении обменного фонда и подчеркнул, что каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев, передает УНН.

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"Хочу отметить сегодня (16 октября - ред.) те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это чрезвычайно важно: каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев", - сказал Зеленский.

Также он поблагодарил 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тишины, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, которые во время наступательных действий существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой.

"Мы помним о наших людях, которых удерживают в россии. Мы должны освобождать их и должны освободить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов – как можно больше", - сказал президент.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в четверг, 13 октября, сообщил об очередном обмене пленными - удалось вернуть 20 человек.