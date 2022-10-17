Президент призвал украинцев ограничить использование электричества в вечернее время

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ограничить использование электричества в часы пик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весомая в пределах всей энергосистемы Украины", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил жителей Черниговской области, которые в эту субботу ограничили свое потребление электричества на 20%.

"А в целом по стране в среднем – на 10%. Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если имеете такую возможность. С 17:00 до 23:00 должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - подчеркнул глава государства.

Дополнение

россия поразила около 30% энергетической инфраструктуры Украины своими ракетными ударами в понедельник и вторник, заявил в интервью CNN министр энергетики Герман Галущенко.

Украинцев призвали не использовать бытовую технику, такую как духовки и стиральные машины, для экономии электроэнергии, потому что миллионы людей столкнулись с отключением электроэнергии после крупнейшей российской атаки на энергетическую сеть с начала войны.

Жителей Киевщины призвали и в дальнейшем экономить электроэнергию.

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