Жительница деоккупированного села на Херсонщине рассказала, как российские оккупанты расстреляли ее внука

КИЕВ. 17 октября. УНН. Жительница освобожденной от захватчиков Новоалександровки на Херсонщине рассказала, что ее внука российские оккупанты расстреляли в спину из автомата, когда ребенок пошел с отцом за гуманитарной помощью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram председателя Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

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"Автоматная очередь – в спину ребенку... Так поступили оккупанты с внуком жительницы Новоалександровки Нины Устяновской. Отца убитого ребенка с оружием у виска возили по селу, чтобы заставить молчать о зверствах россиян", - написал Янушевич.

Детали

Женщина рассказала, что ее внука Михаила российские военные расстреляли 16 апреля, когда он пошел вместе с отцом за гуманитарной помощью.

Она отметила, что оккупанты застрелили ребенка сказав местным жителям, что это сделал "украинский снайпер".

Напомним

Российские оккупанты расстреляли в собственном доме в Херсоне дирижера оркестра областной филармонии, из-за того, что он отказался с ними сотрудничать.