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Жительница деоккупированного села на Херсонщине рассказала, как российские оккупанты расстреляли ее внука

Жительница деоккупированного села на Херсонщине рассказала, как российские оккупанты расстреляли ее внука

КИЕВ. 17 октября. УНН. Жительница освобожденной от захватчиков Новоалександровки на Херсонщине рассказала, что ее внука российские оккупанты расстреляли в спину из автомата, когда ребенок пошел с отцом за гуманитарной помощью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram председателя Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Цитата

"Автоматная очередь – в спину ребенку... Так поступили оккупанты с внуком жительницы Новоалександровки Нины Устяновской. Отца убитого ребенка с оружием у виска возили по селу, чтобы заставить молчать о зверствах россиян", - написал Янушевич.

Детали

Женщина рассказала, что ее внука Михаила российские военные расстреляли 16 апреля, когда он пошел вместе с отцом за гуманитарной помощью.

Она отметила, что оккупанты застрелили ребенка сказав местным жителям, что это сделал "украинский снайпер".

Напомним 

Российские оккупанты расстреляли в собственном доме в Херсоне дирижера оркестра областной филармонии, из-за того, что он отказался с ними сотрудничать.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, убийство, Херсон и Херсонская область, война с Россией
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