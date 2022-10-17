В россии заблокировали сайт украинского проекта "Хочу жить"

КИЕВ. 17 октября. УНН. В россии заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", через который военным рф предлагается подать заявку на сдачу в плен ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Роскомсвободу".

Детали

Как отмечает "Роскомсвобода", доступ к домену ресурса был заблокирован в воскресенье по требованию Генпрокуратуры рф. Решение о блокировке Генпрокуратура россии приняла еще 11 октября.

Цитата

"Заблокирован проект дважды... Первый раз – по "маске", когда ограничивают доступ ко всем доменам и поддоменам, второй – просто сайт целиком", – пишет "Роскомсвобода".

Справка

Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным рф сдаться в плен ВСУ.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Также можно воспользоваться чат-ботом.