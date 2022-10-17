МИД Германии: сейчас ПВО для Украины важнее танков

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что сейчас в приоритете является усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом она сказала в интервью телеканалу Phoenix, передает УНН.

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"В начале недели мы увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных атак на Киев удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия", - сказала она.

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Бербок подчеркнула, что "дальнейшая поддержка будет, особенно в сфере ПВО". При этом, она считает оснащение Украины танками второстепенным в нынешней ситуации.

Министр отметила, что благодаря кольцевому обмену через другие страны были найдены танки, которые крайне необходимы Украине. Бербок добавила: благодаря тому, что украинские войска продвинулись во время успешной контратаки дальше на востоке, было захвачено большое количество российских танков.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки современных систем ПВО и ПРО.