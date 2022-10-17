Вражеский обстрел Николаева: три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали Николаев дронами-камикадзе типа "Shahed-136". Три попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Девять дронов сбито силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще по одному воинами Территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.
Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. На местах попаданий работают спасатели, продолжается борьба с огнем.
Предварительно, пострадавших нет.
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Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что пожар, который возник после обстрела Николаева локализовали.