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Вражеский обстрел Николаева: три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад

Вражеский обстрел Николаева: три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад

КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали Николаев дронами-камикадзе типа "Shahed-136". Три попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

Девять дронов сбито силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще по одному воинами Территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.

Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. На местах попаданий работают спасатели, продолжается борьба с огнем.

Предварительно, пострадавших нет.

Добавим 

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что пожар, который возник после обстрела Николаева локализовали.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Николаев и Николаевская область, обстрелы
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