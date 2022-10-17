Ученые исследовали мумию эдмонтозавра и сделали интересный вывод

КИЕВ. 17 октября. УНН. Термин "мумия" часто используется для описания динозавров с окаменевшей кожей. Обычно считается, что такие окаменелости образуются лишь в исключительных обстоятельствах, и что для того, чтобы кожа окаменела, тело должно быть защищено от поедания и разложения путем быстрого захоронения или высушивания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

В новом исследовании ученые Университета Теннесси-Кноксвилл соединили данные об окаменелостях с наблюдениями за современными телами животных, чтобы предложить новое объяснение того, как могут образовываться такие "мумии".

Детали

Эксперты изучили эдмонтозавра по имени Дакота, у которого сохранились большие участки высохшей, блестящей и "вздутой" кожи на конечностях и хвосте.

Исследователи нашли следы укусов на коже динозавра. Это первые примеры безвредных повреждений хищников на коже ископаемого динозавра. Также, это свидетельство того, что тело динозавра не было защищено от падальщиков, но все равно стало мумией. Современные падальщики и редуценты обычно поедают мягкие внутренние ткани с помощью укусов или разрывов тел животных. Это создает отверстия в телах, через которые могут выходить жидкости и газы. Также беспозвоночные и микробы используют эти отверстия для доступа к внутренним тканям, что ускоряет разложение.

При этом удаление внутренних мягких тканей и дренаж жидкостей и газов, связанных с разложением, позволяет мягким внешним тканям быстро высохнуть. Такой процесс способствует более длительному сохранению кожи и других устойчивых мягких тканей до возможного захоронения и окаменения. На основании имеющихся геологических данных, ученые предполагают, что окаменение Дакоты произошло следующим образом: после того, как животное умерло, его тело разорвала стая крокодилов, которые вскрыли тушу, которая, в результате, заселилась мухами и жуками, счищающими кости и кожу с гниющей плоти.

Ученые отмечают, что такая неполная очистка обнажила внутреннюю часть кожной ткани, после чего внешние слои стали медленно высыхать. Подчиненные кости предотвратили слишком сильное сжатие пустого корпуса, сохранив более тонкие детали чешуйчатой кожи.

Мумифицированные останки были похоронены под слоем грязи, возможно, в результате внезапного наводнения, и жидкости с помощью циркуляции отложили минералы, заменив оставшиеся мягкие ткани и сохранив слепок в скале.

Цитата

"Этот процесс характерен для современных тел и объясняет, как мумии динозавров могли формироваться при относительно обычных обстоятельствах", — говорят ученые.

Справка

Эдмонтозавр — род утконосых динозавров. Хорошо сохранившиеся окаменелые останки найдены в западной части Северной Америки (обнаружено также несколько окаменелых мумий) в отложениях возрастом от 73—65,5 млн лет.

Классифицируется как "гадрозавр" (подсемейство гадрозавридов без гребня); тесно связан с родом "анатотитан": иногда предполагают, что это синонимы. Эдмонтозавр — один из самых крупных гадрозавридов: длина до 13 метров, масса примерно 4 тонны.

Эдмонтозавр открыт и изучен в 1917 году, по останкам, обнаруженным на юге Канады. Ранее некоторые виды выделялись в отдельные роды: Claosaurus, Thespesius, Trachodon, а также Anatosaurus.

Эдмонтозавр был широко распространен по всей западной части Северной Америки. Изучение пород, в которых он был найден, позволяет предположить, что он жил на прибрежной равнине. Эдмонтозавр был травоядным, передвигался в основном на четырех ногах, но при необходимости мог подниматься на две.

Напомним

В провинции Аньхой на востоке Китая палеонтологи обнаружили два яйца ранее неизвестного вида динозавров. Внутри них нашли целый слой кристаллов кальцита. Исследователи дали ему имя Shixingoolithus qianshanensis.