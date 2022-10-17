Компьютер Macintosh, который принадлежал Стиву Джобсу продадут на аукционе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Компьютер Macintosh, которым пользовался американский предприниматель и изобретатель Стив Джобс после увольнения из Apple, продадут на аукционе Bonham's History of Science and Technology в Нью-Йорке. Macintosh SE оценивается в 200 тыс. – 300 тыс. долларов и будет выставлен на аукцион 25 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аукциона.

Macintosh продается с внутренним жестким диском емкостью 20 МБ, клавиатурой, мышкой и резервным жестким диском.

Детали

Отмечается, что этот компьютер использовался Джобсом во время работы в NeXT, компании, которую он основал после того, как покинул Apple в 1985 году. Как известно, в 1996 Apple приобрела NeXT.

Macintosh стоял в офисе Джобса с 1988 по 1994 год.

Также на аукционе будут представлены документы, касающиеся Джобса, в том числе визитки времен его работы в Pixar стоимостью от 2000 до 3000 долларов.

На аукционе будет представлена и редкая версия персонального компьютера Apple II (ventless revision 0). Его стоимость оценивается в 20 000 – 30 000 долларов.

Стив Джобс

Стивен Пол Джобс — американский предприниматель и изобретатель. Был основателем, членом совета директоров и CEO (генеральным директором) корпорации Apple Inc.

Джобс также ранее занимал должность CEO компании Pixar Animation Studios; в 2006 году The Walt Disney Company приобрел Pixar и Джобс стал членом совета директоров Disney. В 1995 году в мультфильме "История игрушек" он был указан как исполнительный продюсер.

В конце 1970-х Джобс с соучредителем компании Apple Стивом Возняком создали один из первых коммерчески успешных персональных компьютеров.

В начале 1980-х Джобс был одним из первых, кто увидел потенциал управляемого мышкой графического интерфейса пользователя, что привело к созданию Macintosh.

Потеряв власть в борьбе с советом директоров в 1985 году, Джобс был уволен из Apple и организовал NeXT, которая специализировалась на рынках бизнеса и высшего образования.

В 1996 году Apple приобрела NeXT, а Джобс вернулся в компанию, которую соучредил, заняв должность CEO, на которой работал с 1997 по 2011 годы. В журнале "Fortune" Стив Джобс был назван самым влиятельным предпринимателем 2007 года и попал в список топ-менеджеров 2009 года.

В 1986 году Стив купил у Lucasfilm студию компьютерной графики The Graphics Group, позже переименованную в "Pixar". Он был ее генеральным директором и основным акционером до приобретения ее "Уолтом Диснеем" в 2006 году. До конца своей жизни Джобс был акционером и членом совета директоров "The Walt Disney Company".

В 2004 году врачи обнаружили у Джобса рак поджелудочной железы и прогнозировали всего несколько недель жизни, но оказалось, что у него редкая разновидность рака, которая может быть излечима. Стиву вовремя сделали операцию, и он продолжил работать в компании Apple. В апреле 2009 года Джобс перенес пересадку печени. С января 2011 года он находился в бессрочном отпуске по состоянию здоровья, однако неизменно представлял публике новые продукты своей компании. В августе 2011 года Стив Джобс заявил о том, что уходит с поста генерального директора компании.

5 октября 2011 года, после продолжительной болезни, в возрасте 56 лет сооснователь корпорации Apple Стив Джобс ушел из жизни. Соболезнования и печаль по поводу его смерти в тот же день публично озвучили президент США Барак Обама с супругой, основатель Майкрософт Билл Гейтс, основатель Фейсбук Марк Цукерберг, основатели Гугл Сергей Брин и другие.

Напомним

Корпорация Apple презентовала новую линейку смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus, профессиональную линейку iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, наушники второго поколения AirPods Pro и умные часы Apple Watch 8.