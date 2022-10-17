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Компьютер Macintosh, который принадлежал Стиву Джобсу продадут на аукционе

Компьютер Macintosh, который принадлежал Стиву Джобсу продадут на аукционе

Стив Джобс

фотогалерея

КИЕВ. 17 октября. УНН. Компьютер Macintosh, которым пользовался американский предприниматель и изобретатель Стив Джобс после увольнения из Apple, продадут на аукционе Bonham's History of Science and Technology в Нью-Йорке. Macintosh SE оценивается в 200 тыс. – 300 тыс. долларов и будет выставлен на аукцион 25 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аукциона.

Macintosh продается с внутренним жестким диском емкостью 20 МБ, клавиатурой, мышкой и резервным жестким диском.

Детали

Отмечается, что этот компьютер использовался Джобсом во время работы в NeXT, компании, которую он основал после того, как покинул Apple в 1985 году. Как известно, в 1996 Apple приобрела NeXT.

Macintosh стоял в офисе Джобса с 1988 по 1994 год.

Также на аукционе будут представлены документы, касающиеся Джобса, в том числе визитки времен его работы в Pixar стоимостью от 2000 до 3000 долларов.

На аукционе будет представлена и редкая версия персонального компьютера Apple II (ventless revision 0). Его стоимость оценивается в 20 000 – 30 000 долларов.

Стив Джобс 

Стивен Пол Джобс — американский предприниматель и изобретатель. Был основателем, членом совета директоров и CEO (генеральным директором) корпорации Apple Inc.

Джобс также ранее занимал должность CEO компании Pixar Animation Studios; в 2006 году The Walt Disney Company приобрел Pixar и Джобс стал членом совета директоров Disney. В 1995 году в мультфильме "История игрушек" он был указан как исполнительный продюсер.

В конце 1970-х Джобс с соучредителем компании Apple Стивом Возняком создали один из первых коммерчески успешных персональных компьютеров.

В начале 1980-х Джобс был одним из первых, кто увидел потенциал управляемого мышкой графического интерфейса пользователя, что привело к созданию Macintosh.

Потеряв власть в борьбе с советом директоров в 1985 году, Джобс был уволен из Apple и организовал NeXT, которая специализировалась на рынках бизнеса и высшего образования.

В 1996 году Apple приобрела NeXT, а Джобс вернулся в компанию, которую соучредил, заняв должность CEO, на которой работал с 1997 по 2011 годы. В журнале "Fortune" Стив Джобс был назван самым влиятельным предпринимателем 2007 года и попал в список топ-менеджеров 2009 года.

В 1986 году Стив купил у Lucasfilm студию компьютерной графики The Graphics Group, позже переименованную в "Pixar". Он был ее генеральным директором и основным акционером до приобретения ее "Уолтом Диснеем" в 2006 году. До конца своей жизни Джобс был акционером и членом совета директоров "The Walt Disney Company".

В 2004 году врачи обнаружили у Джобса рак поджелудочной железы и прогнозировали всего несколько недель жизни, но оказалось, что у него редкая разновидность рака, которая может быть излечима. Стиву вовремя сделали операцию, и он продолжил работать в компании Apple. В апреле 2009 года Джобс перенес пересадку печени. С января 2011 года он находился в бессрочном отпуске по состоянию здоровья, однако неизменно представлял публике новые продукты своей компании. В августе 2011 года Стив Джобс заявил о том, что уходит с поста генерального директора компании.

5 октября 2011 года, после продолжительной болезни, в возрасте 56 лет сооснователь корпорации Apple Стив Джобс ушел из жизни. Соболезнования и печаль по поводу его смерти в тот же день публично озвучили президент США Барак Обама с супругой, основатель Майкрософт Билл Гейтс, основатель Фейсбук Марк Цукерберг, основатели Гугл Сергей Брин и другие.

Напомним 

Корпорация Apple презентовала новую линейку смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus, профессиональную линейку iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, наушники второго поколения AirPods Pro и умные часы Apple Watch 8.

Источник: УНН
Теги: аукцион
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