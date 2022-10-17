В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 6 кораблей

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Черном море держится умеренная штормовая погода, вражеская корабельная группировка состоит из 6 кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"В Черном море держится умеренная штормовая погода, вражеская корабельная группировка – без изменений. 6 кораблей, среди которых 1 вдк, 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 12-ю "Калибрами", - говорится в сообщении.

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