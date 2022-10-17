ВСУ уничтожили не менее 50 оккупантов, два танка и три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста"

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинские военные уничтожили по меньшей мере 50 российских оккупантов, два танка, три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста" и миномет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Обеспечены потери в количестве не менее 50-ти рашистов, двух танков, трех крупнокалиберных гаубиц типа "Мста" и пушки типа "Гиацинт", самоходной артустановки, миномета, зенитно-ракетного комплекса "Тор", станции радиоэлектронной борьбы, трех единиц авто-бронетехники", - говорится в сообщении.

Кроме этого, повреждены реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники.

Остальные результаты доразведываются.

Напомним

В Черном море держится умеренная штормовая погода, вражеская корабельная группировка состоит из 6 кораблей.