Силами обороны отработано 15 авиационных ударов по врагу

КИЕВ. 17 октября. УНН. Силами обороны по врагу отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Обстановка на южнобугском направлении остается напряженной и динамичной в развитии. Силы обороны держат занятые позиции и инициативу в ведении боевых действий. Противник продолжает активную оборону, отдавая предпочтение контрбатарейной борьбе. Наносит огневое поражение по нашим позициям с применением авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.

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В ОК "Юг" отметили, что продолжая техногенные провокации и психологический террор мирного населения тыловых регионов, вечером оккупационные войска снова ударили реактивными системами залпового огня по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Масштабы повреждений уточняются, предварительно, пострадавших нет.

В течение боевого дня враг 5 раз атаковал вдоль всей линии фронта и по прилегающим населенным пунктам штурмовиком и вертолетами.

"Силами обороны по врагу отработано 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские военные уничтожили не менее 50 российских оккупантов, два танка, три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста" и миномет.

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