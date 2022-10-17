В ОК "Юг" прокомментировали блокировку россией сайта украинского проекта "Хочу жить"

КИЕВ. 17 октября. УНН. В россии заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить". В Оперативном командовании "Юг" отметили, что продолжают функционировать другие чат-боты и телефонные линии. Обращения продолжают поступать. Информирует УНН.

Детали

В ОК "Юг" отметили, что из-за сверхбольшой активности личного состава оккупационных войск по обращениям о сдаче в плен генпоркуратура рф вынесла решение о блокировке сайта украинского проекта "Хочу жить".

"Но продолжают функционировать другие чат-боты и телефонные линии. Обращения продолжают поступать", - говорится в сообщении командования.

Дополнение

В россии заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", через который военным рф предлагается подать заявку на сдачу в плен ВСУ. Как отмечает "Роскомсвобода", доступ к домену ресурса был заблокирован в воскресенье по требованию Генпрокуратуры рф. Решение о блокировке Генпрокуратура россии приняла еще 11 октября.

Справка

Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным рф сдаться в плен ВСУ.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Также можно воспользоваться чат-ботом.