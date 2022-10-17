Миллиарды снежных крабов исчезли из вод возле Аляски: ученые говорят, что чрезмерный вылов не является основной причиной

КИЕВ. 17 октября. УНН. Вылов снежных крабов на Аляске сейчас отменен после того, как за последние годы из вод Берингова моря исчезли миллиарды этих ракообразных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На прошлой неделе Совет по рыболовству Аляски и Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана объявили, что популяция снежного краба в Беринговом море упала ниже нормативного порога для открытия промысла.

По словам Бенджамина Дейли, исследователя из Департамента рыболовства и дичи Аляски, популяция снежного краба сократилась с примерно 8 миллиардов в 2018 году до 1 миллиарда в 2021 году.

"Снежный краб на сегодняшний день является самым распространенным из всех видов крабов Берингова моря, которые вылавливаются в коммерческих целях", - сказал Дейли в интервью CNN.

"Поэтому стоит отметить шок и трепет от того, что популяция потеряла много миллиардов особей - и это включает в себя всех самок и младенцев", - добавил он.

По данным специалистов, к исчезновению ракообразных приводит не так их вылов, как климатические изменения. Снежные крабы водятся в холодной воде и из-за потепления могут исчезнуть из вод вокруг Аляски.

Напомним

Ученые давно определили, что глобальное потепление негативно влияет на коралловые рифы, а недавние исследования показали, что изменения климата нанесут океану большой вред, который повлечет за собой последствия для природы и человечества.