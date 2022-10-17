Перед матчем "Шахтер" - "Динамо" гимн Украины исполнила защитница Азовстали "Пташка", а Дианов сделал первый удар по мячу

КИЕВ. 17 октября. УНН. Защитница Азовстали парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" исполнила гимн Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо", а символический первый удар по мячу нанес защитник Азовстали морпех Михаил Дианов, передает УНН.

Детали

Перед началом футбольного поединка Полищук вышла на поле и исполнила гимн Украины.

Первый - символический удар по мячу сделал Дианов с позывным "Пианист", старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Матч проходил на "Арене Львов".

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