"Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище": ГУР выложило перехват разговора военного рф, который обсуждает мобилизацию
КИЕВ. 17 октября. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины выложило разговор военнослужащего рф, который обсуждает мобилизацию в россии и жалуется на жалкое снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ, передает УНН.
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Военный рф в телефонном разговоре говорит, что живет "как во время каменного века": без воды, условий и возможности выхода в Интернет.
"Здесь ничего нет - ни света, ни воды. Живем, как в каменном веке. Ни интернета нет, не знаю даже, что в россии происходит", - заявил оккупант и добавил, что новомобилизованных не будут обучать, а сразу отправят на фронт.
Его собеседник рассказал о "частичной" мобилизации и бегстве сотен тысяч призывников за границу.
"Сейчас вот этих, которых наберут, это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда, понимаешь?" - говорит захватчик.
Товарищ оккупанта начал уверять его, что мобилизованных якобы будут обучать военному делу, что захватчик отрицает.
"Я приехал туда 17-го числа, 25-го я уехал. А мне тоже обещали, что нас два месяца будут учить. Ты никому не верь... Половина автомат в руках не держали", - сказал он.
В то же время он жалуется на снаряжение, которое значительно уступает украинскому.
"Ни "Градов" нет, я говорю: "Где "Грады"? Где самолеты? Вообще где все есть?... У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать, потому что там стоят какие-то моторчики, которые могут замкнуть. ВСУ летают и в дождь, и в ветер, когда хочешь”, - говорит россиянин.
Напомним
В российской армии военнослужащие недовольны - возмущаются неукомплектованностью военных и невыполнением обещаний путиным. Очередной такой перехваченный разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.