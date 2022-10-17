Захватчики массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях - Генштаб

КИЕВ. 17 октября. УНН. Оккупанты пытаются пополнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях. Так, по имеющейся информации, в Станице Луганской Луганской области, работников коммунальных служб принудительно поставили на воинский учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодными к военной службе. Об этом пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на попытках сдерживания действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и двадцать шесть авиационных ударов, совершил более восьмидесяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдиное и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев пятнадцатью дронами-камикадзе, одиннадцать из них наши защитники сбили.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БпЛА “Shahed-136” с территории республики беларусь.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огирцево Харьковской области;

на Краматорском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполовка на Донетчине;

на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковиевка Донецкой области.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Никополь и Новокамянка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное на Херсонщине.

Оккупанты пытаются пополнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях. Так, по имеющейся информации, в Станице Луганской Луганской области, работников коммунальных служб принудительно поставили на воинский учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались годными к военной службе.

Подтверждено поражение живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни. В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области: Молочанск - до 40 раненых, Каменка-Днепровская - 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар - до 20 раненых, Орехов и Гуляйполе - до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, Пологи - около 7 единиц военной техники и до 30 раненых. Информация уточняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили пятнадцать вражеских БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.

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