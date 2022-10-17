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Российские оккупанты обстреляли Киев: мэр сообщил о взрыве в Шевченковском районе

Российские оккупанты обстреляли Киев: мэр сообщил о взрыве в Шевченковском районе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Киев. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе, передает УНН.

Цитата

"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", - написал он в Telegram.

Напомним 

На Киевщине 11 октября сбили две ракеты.

Источник: УНН
Теги: Россия, Киев, Украина, взрывы
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