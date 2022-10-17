Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские захватчики атаковали столицу дронами-камикадзе, передает УНН.

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"Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - отметил он.

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Российские оккупанты обстреляли Киев. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе.