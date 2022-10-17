Украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российские ракеты

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинские защитники уничтожили над Днепропетровской областью три российские крылатые ракеты. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

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"Хорошие утренние новости от наших защитников неба. Перед рассветом военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью три российские крылатые ракеты. Две - над Криворожским районом, одну - над Никопольским. Слава нашим защитникам!", - отметил он.

Напомним

Вчера, 16 октября, воинами Воздушных Сил уничтожено 9 дронов-камикадзе "Shahed-136". Также по одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.