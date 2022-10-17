В Шевченковском районе Киева - пожар в нежилом здании и повреждены несколько жилых домов

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате вражеской атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в нежилом здании. Также повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

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"В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева - пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - отметил он.

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Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что российские захватчики атаковали столицу дронами-камикадзе.