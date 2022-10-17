Сумская область: оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры, есть пострадавшие

КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие. Детали позже", - отметил он.

Напомним

Российские захватчики вчера, 16 октября, обстреляли Сумскую область. Два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Повреждено гражданское аграрное предприятие.