Новости: Криминал и ЧП
17 октября 2022, 07:38 • Юлиана Росковинская • 7515
Сумская область: оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры, есть пострадавшие
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие. Детали позже", - отметил он.
Напомним
Российские захватчики вчера, 16 октября, обстреляли Сумскую область. Два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Повреждено гражданское аграрное предприятие.
Источник: УНН
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