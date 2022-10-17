Укрзализныця: все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Укрзализныце сообщили, что все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях, передает УНН.

Детали

В УЗ сообщили, что посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы.

"Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию", - говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что российские захватчики атаковали столицу дронами-камикадзе.

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в нежилом здании. Также повреждены несколько жилых домов.