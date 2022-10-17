Новости: Война
17 октября 2022, 08:08 • Юлия Шрамко • 14805
Запорожье ночью подверглось вражескому ракетному удару - глава ОВА
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские войска ночью ударили по Запорожью ракетами, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. К счастью, своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет", - отметил Старух.
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Глава Запорожской ОВА предупредил, что есть вероятность повторных атак. И призвал соблюдать правила безопасности.
Напомним
По Запорожью ночью 15 октября российские оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300.
Источник: УНН
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