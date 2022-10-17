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Запорожье ночью подверглось вражескому ракетному удару - глава ОВА

Запорожье ночью подверглось вражескому ракетному удару - глава ОВА

КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские войска ночью ударили по Запорожью ракетами, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. К счастью, своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет", - отметил Старух.

Детали

Глава Запорожской ОВА предупредил, что есть вероятность повторных атак. И призвал соблюдать правила безопасности.

Напомним

По Запорожью ночью 15 октября российские оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300. 

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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