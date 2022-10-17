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В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО

КИЕВ. 17 октября. УНН. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области работают силы ПВО, передает УНН.

Цитата

"Киевщина! В области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания тревоги", - отметил он.

Напомним 

Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в Шевченковском районе.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что российские захватчики атаковали столицу дронами-камикадзе.

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в нежилом здании. Также повреждены несколько жилых домов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, война с Россией
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