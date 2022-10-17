Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
13785

Утренняя вражеская атака на Киев: Кличко показал обломок дрона-камикадзе

Утренняя вражеская атака на Киев: Кличко показал обломок дрона-камикадзе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram показал обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали столицу, пишет УНН.

Цитата

"Обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев", - написал Кличко.

Дополнение

Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские захватчики атаковали столицу дронами-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Киев, война

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.