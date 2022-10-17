Утренняя вражеская атака на Киев: Кличко показал обломок дрона-камикадзе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram показал обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали столицу, пишет УНН.

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"Обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев", - написал Кличко.

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Сегодня, 17 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские захватчики атаковали столицу дронами-камикадзе.