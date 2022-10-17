Новости: Криминал и ЧП
17 октября 2022, 08:14 • Юлиана Росковинская • 9195
Донецкая область: оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 10 человек получили ранения
КИЕВ. 17 октября. УНН. За 16 октября российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донетчины, еще 10 человек за вчера получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 16 октября россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Клещеевке, Заречном и Авдеевке. Еще 10 человек за вчера получили ранения", - отметил Кириленко.
Кроме того, в Лимане обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнул он.
Напомним
За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте, еще 3 человека получили ранения.
Источник: УНН
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