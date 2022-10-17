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Почти полсотни жителей Славянска эвакуировали во Францию

Почти полсотни жителей Славянска эвакуировали во Францию

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Во французскую Ниццу были эвакуированы 48 жителей Славянской громады Донецкой области. Их на полгода обеспечат жильем, питанием, предоставят материальную помощь. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook, информирует УНН.

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«Из Киева в Ниццу отправился автобус с жителями Славянской громады. Группу собирали два месяца, и вот зиму на Лазурном побережье проведут 48 славянцев. Их на шесть месяцев обеспечат жильем, питанием, выдадут материальную помощь», - написал чиновник.

Детали

«Спасибо всем, кто помогает Славянску! Надеемся, сотрудничество продолжится, и мы сможем отправить во Францию еще одну группу наших земляков», - добавил Лях.

Дополнение 

Темпы эвакуации из опасных и временно оккупированных регионов в Украине увеличиваются в преддверии зимы - уже выехали более 115 тысяч украинцев.

Жители деоккупированного Изюма Харьковской области, которые из-за войны остались без дома, могут на зиму бесплатно эвакуироваться в другие регионы.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Славянск, война, эвакуация
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