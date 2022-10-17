Почти полсотни жителей Славянска эвакуировали во Францию

КИЕВ. 17 октября. УНН. Во французскую Ниццу были эвакуированы 48 жителей Славянской громады Донецкой области. Их на полгода обеспечат жильем, питанием, предоставят материальную помощь. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook, информирует УНН.

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«Из Киева в Ниццу отправился автобус с жителями Славянской громады. Группу собирали два месяца, и вот зиму на Лазурном побережье проведут 48 славянцев. Их на шесть месяцев обеспечат жильем, питанием, выдадут материальную помощь», - написал чиновник.

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«Спасибо всем, кто помогает Славянску! Надеемся, сотрудничество продолжится, и мы сможем отправить во Францию еще одну группу наших земляков», - добавил Лях.

Дополнение

Темпы эвакуации из опасных и временно оккупированных регионов в Украине увеличиваются в преддверии зимы - уже выехали более 115 тысяч украинцев.

Жители деоккупированного Изюма Харьковской области, которые из-за войны остались без дома, могут на зиму бесплатно эвакуироваться в другие регионы.