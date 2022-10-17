Новости: Война
17 октября 2022, 08:19 • Юлия Шрамко • 26595
Военная администрация Киева: враг продолжает удары по критической инфраструктуре
КИЕВ. 17 октября. УНН. Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, пишет УНН.
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"Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в КГВА.
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Тем временем в местных пабликах сообщается, что в Киеве снова взрывы.
Так, утром столицу уже атаковали дронами-камикадзе.
Источник: УНН
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