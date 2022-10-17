Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
26595

Военная администрация Киева: враг продолжает удары по критической инфраструктуре

Военная администрация Киева: враг продолжает удары по критической инфраструктуре

КИЕВ. 17 октября. УНН. Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, пишет УНН.

Цитата

"Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в КГВА.

Детали

Тем временем в местных пабликах сообщается, что в Киеве снова взрывы.

Так, утром столицу уже атаковали дронами-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.