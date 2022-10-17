Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
13800

Обстрел Николаева: вражеские дроны попали в объект промышленной инфраструктуры, загорелись резервуары с подсолнечным маслом

Обстрел Николаева: вражеские дроны попали в объект промышленной инфраструктуры, загорелись резервуары с подсолнечным маслом

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Николаеве три вражеских дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также пожар возник на фармацевтическом складе. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.

Цитата

"Вчера вечером российские террористы атаковали Николаевщину дронами-камикадзе. Как сообщают в оперативном командовании “Юг”, девять “Шахидов” сбили силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще по одному - воины ТРО и Нацгвардии", - отметил он.

Детали

Сенкевич добавил, что в Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Также пожар возник на фармацевтическом складе. Все возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС.

Напомним 

13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев – попали в пятиэтажный жилой дом. Также российская ракета попала в спасательную лодочную станцию Николаева.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Николаев и Николаевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.