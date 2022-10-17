Обстрел Николаева: вражеские дроны попали в объект промышленной инфраструктуры, загорелись резервуары с подсолнечным маслом

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Николаеве три вражеских дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также пожар возник на фармацевтическом складе. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.

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"Вчера вечером российские террористы атаковали Николаевщину дронами-камикадзе. Как сообщают в оперативном командовании “Юг”, девять “Шахидов” сбили силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще по одному - воины ТРО и Нацгвардии", - отметил он.

Детали

Сенкевич добавил, что в Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Также пожар возник на фармацевтическом складе. Все возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС.

Напомним

13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев – попали в пятиэтажный жилой дом. Также российская ракета попала в спасательную лодочную станцию Николаева.