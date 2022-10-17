Новости: Война
17 октября 2022, 08:28 • Юлия Шрамко • 29070
В Одессе сообщают о слышимом взрыве: официальной информации нет
КИЕВ. 17 октября. УНН. Местные паблики и СМИ сообщают о звуке взрыва в Одессе - официальной информации пока нет, пишет УНН.
Детали
В частности, Общественный вещатель сообщил, что в Одессе прогремел взрыв.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук утром отметил в Telegram, что враг никак не успокоится, и призвал быть в укрытиях.
Напомним
За 11 октября во время воздушных атак над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 4 дрона-камикадзе.
Источник: УНН
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