В Одессе сообщают о слышимом взрыве: официальной информации нет

КИЕВ. 17 октября. УНН. Местные паблики и СМИ сообщают о звуке взрыва в Одессе - официальной информации пока нет, пишет УНН.

Детали

В частности, Общественный вещатель сообщил, что в Одессе прогремел взрыв.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук утром отметил в Telegram, что враг никак не успокоится, и призвал быть в укрытиях.

Напомним

За 11 октября во время воздушных атак над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 4 дрона-камикадзе.