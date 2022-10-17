В Киеве прогремели еще два взрыва - мэр

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киеве прогремели еще два взрыва в Шевченковском районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

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"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Кличко.

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Утром столицу уже атаковали дронами-камикадзе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Также повреждено несколько жилых домов.