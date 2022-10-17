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НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию

КИЕВ. 17 октября. УНН. С сегодняшнего дня, 17 октября, военно-воздушные силы НАТО будут отрабатывать возможности ядерного сдерживания с привлечением десятков самолетов над северо-западной Европой. Учения продлятся до 30 октября. Об этом сообщается на сайте НАТО, информирует УНН.

Цитата

«В учениях «Steadfast Noon» участвуют 14 стран и до 60 самолетов различных типов, включая истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Как и в предыдущие годы, примут участие дальние бомбардировщики B-52 США. В этом году они будут летать с авиабазы Майнот в Северной Дакоте», - говорится в сообщении.

Детали

Тренировочные полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Соединенным Королевством. Боевое оружие не используется.

«Эти учения помогают гарантировать, что ядерное сдерживание Альянса остается безопасным, защищенным и эффективным», - подчеркнула спикер НАТО Оана Лунгеску.

Так, в новой Стратегической концепции НАТО, принятой лидерами Альянса на Мадридском саммите в июне, четко указано, что «фундаментальной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии».

В нем подчеркивается, что «пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом. Целью НАТО является более безопасный мир для всех; мы стремимся создать среду безопасности для мира без ядерного оружия».

Дополнение 

21 сентября российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия. Как отмечается, это не первая угроза ядерным оружием со стороны рф. 

Источник: УНН
Теги: НАТО, учения
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