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В Одесской области за ночь сбили 6 дронов-камикадзе, еще 9 - в Николаевской области

В Одесской области за ночь сбили 6 дронов-камикадзе, еще 9 - в Николаевской области

КИЕВ. 17 октября. УНН. На юге Украины за ночь и утром сбито уже пятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", пишет УНН.

Цитата

"На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136". 17 октября, с 03.30 по 06.50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито пятнадцать дронов: 6 над Одесской областью, 9 над Николаевской областью", - говорится в сообщении.

Ранее

Вчера, 16 октября, воинами Воздушных сил ВСУ уничтожено 9 дронов-камикадзе Shahed-136. Также по одному "шахиду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война, Николаев и Николаевская область
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