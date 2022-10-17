Новости: Киев
17 октября 2022, 08:53 • Юлия Шрамко • 7815
Учебу в Киеве после утренних ударов перевели на дистанционку
КИЕВ. 17 октября. УНН. Учебные заведения Киева перевели в дистанционный режим, на фоне утренних ударов по столице, сообщили в КГГА в Telegram, пишет УНН.
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"Все столичные учебные заведения перешли в дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса", - сообщили в КГГА.
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Утром столицу уже атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах в Шевченковском районе.
Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.
Также повреждено несколько жилых домов.
Источник: УНН
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