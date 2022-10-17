Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7200

Еще плюс 320: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Еще плюс 320: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 17 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 65 320 человек, 2537 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 65 320 (+320) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2537 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12),
  • артиллерийских систем – 1599 (+10),
  • РСЗО – 366 (+1),
  • средств ПВО ‒ 187 (+1),
  • самолетов – 268 (+0),
  • вертолетов – 242 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10),
  • специальной техники – 144 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.