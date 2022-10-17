Новости: Война
17 октября 2022, 08:57 • Юлия Шрамко • 7200
Еще плюс 320: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
КИЕВ. 17 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 65 320 человек, 2537 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 65 320 (+320) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2537 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12),
- артиллерийских систем – 1599 (+10),
- РСЗО – 366 (+1),
- средств ПВО ‒ 187 (+1),
- самолетов – 268 (+0),
- вертолетов – 242 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
- крылатых ракет ‒ 316 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10),
- специальной техники – 144 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Источник: УНН
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