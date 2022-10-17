Еще плюс 320: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 17 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 65 320 человек, 2537 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составляли:

личного состава – около 65 320 (+320) человек ликвидировано,

танков ‒ 2537 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12),

артиллерийских систем – 1599 (+10),

РСЗО – 366 (+1),

средств ПВО ‒ 187 (+1),

самолетов – 268 (+0),

вертолетов – 242 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),

крылатых ракет ‒ 316 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10),

специальной техники – 144 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.