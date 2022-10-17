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Харьковская область: из-за вражеского обстрела погибла женщина, есть раненые

Харьковская область: из-за вражеского обстрела погибла женщина, есть раненые

КИЕВ. 17 октября. УНН. Харьковскую область за прошедшие сутки враг обстреливал вдоль линии соприкосновения и границы с рф, есть погибшая и раненые, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"За прошедшие сутки враг обстреливал из минометов и реактивной и ствольной артиллерии населенные пункты Харьковской области, вдоль линии соприкосновения и границы с рф", - сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА, в частности, под удары попали: г. Волчанск Чугуевского района и села Волчанской громады, пгт Двуречное Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района и другие. В результате обстрелов произошли пожары в нежилых зданиях.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Харьковском районе в результате обстрела Лукьянцев, к сожалению, погибла 45-летняя женщина. В пгт Солоницевка 47-летняя женщина госпитализирована с ранениями. В Купянском районе госпитализирован 69-летний мужчина", - отметил глава ОВА.

В Изюмском районе к врачам с ранее полученными ранениями обратилось 2 человека – 54-летний мужчина и его 16-летний сын, сообщил также Синегубов.

По его словам, в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 630 взрывоопасных предметов.

"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия с российскими оккупантами", - сообщил глава ОВА.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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