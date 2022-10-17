Николаевская область: оккупанты попали по агропредприятию

КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские оккупационные войска сегодня ночью обстреляли два населенных пункта Баштанского района Николаевской области, было попадание по сельскохозяйственному предприятию. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

«Под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. Ночью, 17 октября, ориентировочно в 04.20 были обстрелы между двумя населенными пунктами Баштанского района. Попадание по сельскохозяйственному предприятию. Пострадавших нет. Подробная информация уточняется», - сообщил Ким в Telegram.

Детали

Ситуация, по данным главы ОВА, по области следующая:

Город Николаев:

Ночью, 16 сентября, около 22:06 враг атаковал город дронами-камикадзе «Shahed-136». Как сообщает ОК «Юг», три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический скоалд. На местах попаданий возникли пожары, оперативно локализованные подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Предварительно пострадавших нет.

Николаевский район:

Вчера, 16 октября, в 16:05 в результате артобстрела населенного пункта Первомайской громады поврежден объект социальной инфраструктуры. Пострадавших нет. Также вчера, в 22:51 в результате обстрела дронами-камикадзе «Shahed-136» в Коблевской громаде возник пожар на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

Ким подытожил, что «16 октября, с 21:30 до 22:30 российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе «Shahed-136». Одиннадцать из них были сбиты на территории области».

Баштанский район:

Вчера с 10:00 до 11:00, в 14:00 и в полночь обстрелам подверглись два села Широковской громады. Попадания были по открытым территориям, дорогам и за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

На юге Украины за ночь и утром сбито уже пятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136.